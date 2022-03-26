Озвучены ответные меры на антироссийские санкции

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения РФ и европейских стран могут быть «окончательно пересмотрены» в связи с усилением санкционного режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его страницу во «ВКонтакте».

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«Есть и хорошие новости. Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели», — написал Медведев.

Он добавил, что Россия также прервет диалог по стратегической стабильности и откажется от связанных с этим процессом международных соглашений.

Кроме того, заместитель председателя Совета Безопасности РФ пригрозил ответить Западу аналогичными мерами в связи с их отказом от общих основ рыночной экономики. Он подчеркнул, что ответ России будет эффективным, так как она «более независима, чем в 2014 году».

По его словам, западные санкции против РФ — покушение на экономические ценности во всем мире. Медведев отметил, что США могут поступиться ими, если «им это не дорого, однако подобные действия непременно вызовут «симметричный ответ» с российской стороны.