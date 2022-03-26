В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
36 минут назад

Медведев озвучил ответные меры России на санкции Запада

Елена Прошина

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения РФ и европейских стран могут быть «окончательно пересмотрены» в связи с усилением санкционного режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его страницу во «ВКонтакте».

Озвучены ответные меры на антироссийские санкции
Фото: ТАССТАСС

«Есть и хорошие новости. Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели», — написал Медведев.

Он добавил, что Россия также прервет диалог по стратегической стабильности и откажется от связанных с этим процессом международных соглашений.

Кроме того, заместитель председателя Совета Безопасности РФ пригрозил ответить Западу аналогичными мерами в связи с их отказом от общих основ рыночной экономики. Он подчеркнул, что ответ России будет эффективным, так как она «более независима, чем в 2014 году».

По его словам, западные санкции против РФ — покушение на экономические ценности во всем мире. Медведев отметил, что США могут поступиться ими, если «им это не дорого, однако подобные действия непременно вызовут «симметричный ответ» с российской стороны.

Ранее США и страны Европейского союза сообщили о заморозке более 700 млрд долларов активов Центрального банка РФ. Власти Франции заморозили активы Центрального банка РФ на сумму 22 миллиарда евро.

Медведев оценил риски повторения дефолта 1998 года

Политика,Дмитрий Медведев,Банк России,Совет безопасности РФ,ЕС,
28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители