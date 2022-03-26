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20 минут назад

"Переиграл" Евросоюз: На Западе признали силу маневра Путина

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин своим заявлением о переводе расчетов за российский газ на рубли намеревался застать западные страны врасплох. Эксперты полагают, что глава российского государства смог «переиграть» Европейский союз, санкции которого с каждым днем становятся все более абсурдными. Об этом сообщает «Газету.ру» со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

"Переиграл" Евросоюз: На Западе признали силу маневра Путина
Фото: ReutersReuters

Как пояснил экономист Йенс Зюдекум, на российских валютных рынках слишком мало рублей. В связи с этим западным странам пришлось бы покупать рубли у Центрального Банка РФ, который в данный момент находится под санкциями, отметил он. Зюдекум выразил уверенность, что Путин таким образом вынуждает Запад обходить собственные санкции.

Макрон ответил на требование об оплате российского газа в рублях

Валютный эксперт Питер Бофингер заявил, что Путин в первую очередь планирует поддержать рубль. В связи с недавними событиями российская валюта потеряла почти половину своей стоимости к доллару и евро. Он рассказал, что обменный курс рубля вырастет, если западные страны будут вынуждены покупать рубли за доллары или евро. Спрос рубля таким образом также возрастет.

В Spiegel указали, что обе цели Москвы вполне достижимы. Экономист Клаус-Юрген Герн назвал вероятным и шаг Центробанка России, в котором предусматривается продажа рублей потребителям газа через российские банки.

Политика,В мире,Владимир Путин,Банк России,ЕС,
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