"Переиграл" Евросоюз: На Западе признали силу маневра Путина

Президент России Владимир Путин своим заявлением о переводе расчетов за российский газ на рубли намеревался застать западные страны врасплох. Эксперты полагают, что глава российского государства смог «переиграть» Европейский союз, санкции которого с каждым днем становятся все более абсурдными. Об этом сообщает «Газету.ру» со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

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Как пояснил экономист Йенс Зюдекум, на российских валютных рынках слишком мало рублей. В связи с этим западным странам пришлось бы покупать рубли у Центрального Банка РФ, который в данный момент находится под санкциями, отметил он. Зюдекум выразил уверенность, что Путин таким образом вынуждает Запад обходить собственные санкции.

Валютный эксперт Питер Бофингер заявил, что Путин в первую очередь планирует поддержать рубль. В связи с недавними событиями российская валюта потеряла почти половину своей стоимости к доллару и евро. Он рассказал, что обменный курс рубля вырастет, если западные страны будут вынуждены покупать рубли за доллары или евро. Спрос рубля таким образом также возрастет.