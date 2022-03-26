Оценены риски повторения дефолта 1998 года

Россия в период дефолта 1998 года была гораздо менее защищена, чем во время сегодняшнего кризиса. Об этом РИА Новости заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Оценивая риск повторения тех событий, политик отметил, что «в одну воду невозможно вступить дважды». Также он указал, что сейчас ситуация отличается тем, что Запад ведет против России экономическую войну без правил.

В том же интервью Медведев сравнил нынешние санкции западных стран с испытаниями страны в прошлом веке. Он признал, что трудности есть как на государственном, так и на бытовом уровнях.

«Но, во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке», — сказал он.