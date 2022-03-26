Кадыров рассказал о направляющихся на Украину чеченцах

Количество добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону боевых действий на Украине и сражаться в рядах российских войск, с каждым днем растет. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

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По его словам, недавно в Грозном у него состоялась беседа с представителями кабинета министров, силовых ведомств и муниципальных образований. На этом заседании Кадыров обсудил вопросы медицинской и гуманитарной помощи на территориях Донбасса и Украины, «освобожденных от бандеровцев».

Он указал, что в ходе обсуждения также были рассмотрены организационные моменты отправки добровольцев из Чеченской Республики в зону боевых действий на Украине. Кадыров уверяет, что число добровольцев с каждым днем увеличивается.

Он подчеркнул, что многие «скептики», которые не верили в намерения жителей Чечни воевать за Россию, «в корне изменили свое мнение».

«Они наглядно убедились в том, что чеченцы плечом к плечу с российскими бойцами защищают интересы нашей страны в Донбассе», — написал Кадыров.

Он добавил, что «самые лучшие» представители его команды в настоящее время находятся на Украине.