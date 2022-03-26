СМИ : «Маневр Путина с газом ошарашил Запад»

Решение президента России Владимира Путина перевести оплату за природный газ для недружественных стран в рубли спровоцировало нервозность на западных энергетических рынках.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий журнал Spiegel, этот маневр вызывал растерянность в правлениях европейских энергетических концернов и министерствах экономики стран Евросоюза и заставлял их представителей "хмурить лбы".
Как отметил экономист Йенс Зюдекум, российскому лидеру удалось "ошарашить Запад".
"Таким образом, Путин вынуждает нас обойти наши собственные санкции", — пояснил Зюдекум.
В свою очередь, эксперт по валюте Петер Бофингер считает, что такими действиями Москва пытается укрепить рубль.
Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Ранее "СП" писала, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга назвала великим свершением для российской экономики решение перевести расчеты за поставки российского газа в недружественные страны в рубли.