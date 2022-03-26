СМИ : «Маневр Путина с газом ошарашил Запад»

Решение президента России Владимира Путина перевести оплату за природный газ для недружественных стран в рубли спровоцировало нервозность на западных энергетических рынках.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий журнал Spiegel, этот маневр вызывал растерянность в правлениях европейских энергетических концернов и министерствах экономики стран Евросоюза и заставлял их представителей "хмурить лбы".

Как отметил экономист Йенс Зюдекум, российскому лидеру удалось "ошарашить Запад".

"Таким образом, Путин вынуждает нас обойти наши собственные санкции", — пояснил Зюдекум.

В свою очередь, эксперт по валюте Петер Бофингер считает, что такими действиями Москва пытается укрепить рубль.

Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.