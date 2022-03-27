В Госдуме призвали «перекрыть газовый вентиль» недружественным странам

Депутат Госдумы Сергей Миронов высказался о переводе газовых контрактов с недружественными странами в рубли. Он заявил, что на этой мере не стоит останавливаться. По мнению политика, необходимо полностью перекрыть доступ к газу для стран, которые поставляют Украине оружие. Об этом лидер партии «Справедливая Россия — За правду» написал в своём твиттере.

Фото: Pixabay, Pixabay License Pixabay, Pixabay License

Политик заявил, что лишение недружественных стран российского газа значительно ускорит военную операцию на Украине.

«По решению президента недружественным странам придётся покупать наш газ за рубли. А странам, поставляющим в Украину вооружения, на мой взгляд, стоит вообще перекрыть вентиль. Это "заморозит" их стремление раздувать конфликт и ускорит успех нашей спецоперации», — написал Миронов.

Также депутат прокомментировал слова главы Минфина Японии Сюнъити Судзуки, который сказал, что не понимает, как платить России за газ в рублях.

«Вроде бы человек из страны высоких технологий. Ну... Если не понимает, объясню: открыть счёт в российском банке, купить рубли, а потом заплатить за газ. Есть рубли — есть газ. Нет рублей — нет газа!», — заявил политик.

23 марта Владимир Путин поручил «Газпрому» перевести контракты с «недружественными странами» в рубли. К «недружественным странам» относятся около 50 государств, включая США и все члены Евросоюза.

В ЕС такому решению не обрадовались . Германия заявила, что это вынудит макрорегион обходить свои же санкции. В Италии заявили, что решение Москвы — это попытка ослабить санкционное давление.