Россия призвала к сдержанности в ситуации вокруг Северной Кореи

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По словам дипломата, что Москва предлагает на практике подтвердить готовность к возобновлению диалога с Пхеньяном в русле достигнутых ранее договоренностей и взятых обязательств. Евстигнеева отметила, что КНДР не станет отступать от ракетной программы под санкционным давлением. Она также назвала текущую ситуацию вокруг КНДР следствием санкционного перегиба.

Кроме того, по мнению зампостпреда России, дальнейшее усиление санкций против Северной Кореи угрожает ее жителям недопустимыми экономическими и гуманитарными потрясениями. Вместе с тем Евстигнеева напомнила, что инициатива России и Китая по смягчению санкций против КНДР сохраняет силу.