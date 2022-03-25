Путин подписал закон о наказании за фейки о госорганах за рубежом

Фото: Администрация президента РФ Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию госорганов, работающих за рубежом.

Ответственность за ложную информацию о работе данных органов будет аналогичной той, что уже предусмотрена за распространение фейков об армии. Под определение попадают такие структуры, как посольства, МЧС, Росгвардия, дипмиссии и прокуратура.

Распространение фейков будет наказываться штрафом в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или лишением свободы на срок до трех лет. То же самое, но с использованием служебного положения, группой лиц, с искусственным созданием доказательств, из корыстных побуждений либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды предусматривает штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей либо лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами своих полномочий, будут наказываться штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет, отмечается на портале правовой информации.

16 марта СК возбудил уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской из-за фейков об армии России. Своими публикациями она, подчеркнули в ведомстве, дискредитировала органы власти и вооруженные силы.