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44 минуты назад

Украинская прокуратура предъявила обвинения зампреду Совфеда

ТАССТАСС

Офис генерального прокурора Украины начал расследование в отношении первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания России. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении на сайте офиса генерального прокурора Украины.

Украинская прокуратура предъявила обвинения зампреду Совфеда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении не называется имя обвиняемого российского парламентария, однако из контекста заявления ясно, что обвинение предъявлено секретарю генсовета партии "Единая Россия", первому вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку, который 10 марта побывал в поселке Станица Луганская в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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"При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - говорится в заявлении офиса генпрокурора Украины.

Там сообщается, что 10 марта 2022 года, находясь в поселке Станица Луганская, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ "осуществлял информационную поддержку действий Вооруженных сил" России, принимающих участие в спецоперации на украинской территории. В сообщении также говорится, что зампред Совета Федерации провел встречу с местными жителями Станицы Луганской.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям 3-го управления главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, передает офис генерального прокурора Украины.

Ранее аналогичные действия Генпрокуратура Украины предприняла в отношении ряда известных россиян, в числе которых генеральный директор информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, телеведущая канала "Россия-1" Ольга Скабеева, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян, певец Николай Басков, кинорежиссер Никита Михалков, певец Олег Газманов, а также телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Как неоднократно подчеркивал Путин, в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель заключается в демилитаризации и денацификации страны, борьбе с боевиками националистических вооруженных формирований.

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