Анонсирован визит Пашиняна в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет с официальным визитом в Россию в апреле. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее ответ опубликован на сайте ведомства.

Визит Пашиняна запланирован на вторую декаду апреля. Кроме того, 8 апреля Россию посетит министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Прорабатываются и другие контакты на различных уровнях», — добавила Захарова.