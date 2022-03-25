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1 час назад

Пашинян приедет в Россию с официальным визитом

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет с официальным визитом в Россию в апреле. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее ответ опубликован на сайте ведомства.

Анонсирован визит Пашиняна в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Визит Пашиняна запланирован на вторую декаду апреля. Кроме того, 8 апреля Россию посетит министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Прорабатываются и другие контакты на различных уровнях», — добавила Захарова.

О скором визите Пашиняна в Москву стало известно 16 марта. Глава армянского правительства запланировал поездку после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Политика,Никол Пашинян,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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