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25 минут назад

США захотели ужесточить санкции против России

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Против России введены самые жесткие «карательные санкции» в истории. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РИА Новости.

США захотели ужесточить санкции против России
Фото: ReutersReuters

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон хочет продолжить ужесточать санкции против Москвы.

«Введены самые тяжелые карательные санкции в мировой истории. И последует еще больше», — сказал политик во время визита на польско-украинскую границу.

Байден также указал на необходимость наращивать гуманитарную помощь Киеву.

«Мы должны продолжать наращивать эту помощь в тесной координации с правительством Украины», — сказал он.

Ранее Байден призвал Запад объединиться против России и подчеркнул, что ограничения «никогда не сдерживают». Однако единый фронт, «сохранение санкций, сохранение боли и демонстрация» позволяют сдерживать Россию, заметил президент США.

Также стало известно, что Президент США Джо Байден в субботу, 26 марта, выступит со «значительной» речью о событиях на Украине. Выступление главы государства анонсировал Белый дом. Других подробностей и тезисов речи Байдена не приводится.

Политика,Джозеф Байден,Правительство Украины,
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