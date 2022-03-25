США захотели ужесточить санкции против России

Против России введены самые жесткие «карательные санкции» в истории. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон хочет продолжить ужесточать санкции против Москвы.

«Введены самые тяжелые карательные санкции в мировой истории. И последует еще больше», — сказал политик во время визита на польско-украинскую границу.

Байден также указал на необходимость наращивать гуманитарную помощь Киеву.

«Мы должны продолжать наращивать эту помощь в тесной координации с правительством Украины», — сказал он.

Ранее Байден призвал Запад объединиться против России и подчеркнул, что ограничения «никогда не сдерживают». Однако единый фронт, «сохранение санкций, сохранение боли и демонстрация» позволяют сдерживать Россию, заметил президент США.