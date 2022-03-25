В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
21 минуту назад

Сообщивший о смерти Жириновского сенатор записал видеообращение

Lenta.ruLenta.ru

Разместивший фейковый пост о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского сенатор Александр Пронюшкин попросил прощения. Его видеообращение опубликовала радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.

Сообщивший о смерти Жириновского сенатор объяснился
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам сенатора, сообщение из Telegram-канала Mash о кончине председателя партии ему прислали знакомые. Он не поверил этому и переслал пост коллегам для уточнения. Затем непонятным образом сообщение отправилось в его личный канал, где было меньше 60 подписчиков.

«Оказалось, что я переслал сообщение в канал, в котором сообщал о своей деятельности. Оно провисело там полчаса. Mash — это желтая пресса, ненадежный источник информации», — подчеркнул Пронюшкин.

Он добавил, что не давал никому комментариев.

Володин опроверг информацию о смерти Жириновского

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Жириновский скончался в 10:45 по московскому времени после того, как провел сутки в коме. Пронюшкин сначала подтвердил сообщение, а позже удалил публикацию. Смерть политика опровергли спикер Госдумы Вячеслав Володин и в самой партии.

Политика,Владимир Жириновский,Вячеслав Володин,ЛДПР,Госдума,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители