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51 минуту назад

МИД Франции вызвал российского посла из-за фото

Елена Прошина

Посла России во Франции Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции после публикации сообщения дипмиссии в Twitter. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Reuters.

МИД Франции вызвал российского посла из-за фото
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным международного агентства, российское посольство 24 марта опубликовало в соцсети фотографию с изображением тела под названием «Европа», а другие персонажи, представляющие США и ЕС, вонзали в него иглы. Подобную иллюстрацию в МИД Франции сочли неприемлемой. Отмечается, что 25 марта на странице посольства РФ в стране подобной публикации уже не было.

«Эти посты неприемлемы. Сегодня мы ясно дали понять это российскому послу», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Франции.

Во французском МИД также подчеркнули, что страна «пытается поддерживать требовательный канал диалога с Россией, поэтому подобные действия совершенно неуместны».

Политика,Алексей Мешков,ЕС,
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