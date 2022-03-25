МИД Франции вызвал российского посла из-за фото

Посла России во Франции Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции после публикации сообщения дипмиссии в Twitter. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Reuters.
По данным международного агентства, российское посольство 24 марта опубликовало в соцсети фотографию с изображением тела под названием «Европа», а другие персонажи, представляющие США и ЕС, вонзали в него иглы. Подобную иллюстрацию в МИД Франции сочли неприемлемой. Отмечается, что 25 марта на странице посольства РФ в стране подобной публикации уже не было.
«Эти посты неприемлемы. Сегодня мы ясно дали понять это российскому послу», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Франции.
Во французском МИД также подчеркнули, что страна «пытается поддерживать требовательный канал диалога с Россией, поэтому подобные действия совершенно неуместны».