МИД Франции вызвал российского посла из-за фото

Посла России во Франции Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции после публикации сообщения дипмиссии в Twitter. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Reuters.

По данным международного агентства, российское посольство 24 марта опубликовало в соцсети фотографию с изображением тела под названием «Европа», а другие персонажи, представляющие США и ЕС, вонзали в него иглы. Подобную иллюстрацию в МИД Франции сочли неприемлемой. Отмечается, что 25 марта на странице посольства РФ в стране подобной публикации уже не было.