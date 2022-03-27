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59 минут назад

Российского посла вызвали в МИД Чехии

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Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек вечером в субботу, 26 марта, вызвал посла РФ в республике Александра Змеевского по поводу ситуации вокруг сотрудников чешского дипломатического представительства в России. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на ведомство.

Чехия выразила России протест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно сообщению, Смолек выразил Змеевскому решительный протест в связи с «провокациями российских органов» в отношении сотрудников чешского посольства в Москве.

«Неприемлемое поведение российских властей противоречит обязанностям принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией», — добавили в МИД Чехии.

Ранее в МИД Чехии появилась должность уполномоченного по отношениям с Россией. В его обязанности будет входить подготовка и планирование стратегии отношений между странами, а также предложение конкретных мер в этом направлении. Помимо этого, необходимо будет модерировать внутреннюю дискуссию в ведомстве об отношениях с Россией в сотрудничестве с другими госструктурами, неправительственными, некоммерческими и академическими сферами по этой проблематике.

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