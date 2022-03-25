Мединский назвал условия для заключения договора с Киевом

Российская сторона на переговорах с Украиной настаивает на комплексном договоре, заключение которого маловероятно без жизненно важных для Москвы позиций. Об этом заявил глава делегации РФ и помощник президента Владимир Мединский. Его слова приводит «Интерфакс».
«Мы настаиваем на комплексном договоре, который помимо нейтрального статуса Украины и ее гарантий безопасности, предусматривает еще целый ряд жизненно важных позиций для нашей страны — демилитаризация, денацификация, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других, без рассмотрения и учета которых, думаю, заключение договора маловероятно», — сказал Мединский.
По его словам, украинская сторона «в первую очередь, что вполне объяснимо, обеспокоена получением гарантий безопасности со стороны третьих держав в случае невступления Украины в НАТО».
Также Мединский отметил, что Россия видит стремление украинских коллег затянуть переговоры, поскольку в Киеве считают, что время работает на них.
«Они никуда не торопятся, полагают, что время работает на них, и откровенно говорят, что у них много центров принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные решения. Вот в таких реалиях мы находимся», — пояснил он.
Текущее состояние дел оптимизма не вызывает, заключил Мединский.