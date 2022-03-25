МИД РФ: Россия практически не начала отвечать на санкции

Российская сторона практически не начала вводить ответные меры на западные санкции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
В четверг, 24 марта, США ввели санкции против 328 депутатов Госдумы, а также председателя правления Сбербанка Германа Грефа и десятков российских оборонных предприятий. Позднее о введении санкций сообщили и в Канаде — рестрикции затронули 160 российских сенаторов.
«Помимо всем известного российского вклада в поставки энергоносителей, продовольствия, отечественный бизнес активно участвует в многочисленных производственных цепочках, в которых нас крайне сложно, а иногда даже невозможно заменить, и это при том, что Россия еще практически не начала задействовать ответные меры», — отметил Биричевский.
Ранее правительство Великобритании запретило финансовые операции с золотом Банка России. До этого в стране запретили физическим и юридическим лицам страны проводить финансовые операции с российским Минфином и Центробанком на фоне начала спецоперации России на Украине.