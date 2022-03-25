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38 минут назад

МИД РФ: Россия практически не начала отвечать на санкции

Парламентская газетаПарламентская газетаиещё 4

Российская сторона практически не начала вводить ответные меры на западные санкции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

МИД РФ: Россия практически не начала отвечать на санкции
Фото: Тимур Ханов/ПГ Тимур Ханов/ПГ

В четверг, 24 марта, США ввели санкции против 328 депутатов Госдумы, а также председателя правления Сбербанка Германа Грефа и десятков российских оборонных предприятий. Позднее о введении санкций сообщили и в Канаде — рестрикции затронули 160 российских сенаторов.

«Помимо всем известного российского вклада в поставки энергоносителей, продовольствия, отечественный бизнес активно участвует в многочисленных производственных цепочках, в которых нас крайне сложно, а иногда даже невозможно заменить, и это при том, что Россия еще практически не начала задействовать ответные меры», — отметил Биричевский.

Ранее правительство Великобритании запретило финансовые операции с золотом Банка России. До этого в стране запретили физическим и юридическим лицам страны проводить финансовые операции с российским Минфином и Центробанком на фоне начала спецоперации России на Украине.

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