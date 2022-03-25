МИД РФ: Россия практически не начала отвечать на санкции

«Помимо всем известного российского вклада в поставки энергоносителей, продовольствия, отечественный бизнес активно участвует в многочисленных производственных цепочках, в которых нас крайне сложно, а иногда даже невозможно заменить, и это при том, что Россия еще практически не начала задействовать ответные меры», — отметил Биричевский.