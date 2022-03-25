В Италии запустили флешмоб в поддержку Путина, призвав использовать больше газа

В Италии сторонники российского лидера Владимира Путина решили поддержать его, запустив флешмоб с призывом использовать больше газа. Об этом сообщает РИА Новости по информации итальянского журнала The Post Internazionale.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В публикации сказано, что жителей Италии просят включить отопление в доме на максимум или чаще готовить на газовой плите. Фотографиями горящих конфорок участники флешмоба делятся в соцсетях.

В Twitter появилось уже около сотни постов такого содержания. Уточняется, что так сторонники Путина хотят помочь Москве с продажами топлива.