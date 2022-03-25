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59 минут назад

В Италии запустили флешмоб в поддержку Путина, призвав использовать больше газа

runews24.rurunews24.ru

В Италии сторонники российского лидера Владимира Путина решили поддержать его, запустив флешмоб с призывом использовать больше газа. Об этом сообщает РИА Новости по информации итальянского журнала The Post Internazionale.

В Италии запустили флешмоб в поддержку Путина, призвав использовать больше газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации сказано, что жителей Италии просят включить отопление в доме на максимум или чаще готовить на газовой плите. Фотографиями горящих конфорок участники флешмоба делятся в соцсетях.

В Twitter появилось уже около сотни постов такого содержания. Уточняется, что так сторонники Путина хотят помочь Москве с продажами топлива.

"Давайте увеличим термостаты. Даже небольшой вклад может быть важным," – призвал один из участников акции.

Политика,Владимир Путин,
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