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46 минут назад

Мединский заявил, что по главным вопросам на переговорах РФ и Украина "топчутся на месте"

ТАССТАССиещё 8

Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте. Об этом заявил в пятницу журналистам глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

"Переговоры шли всю неделю, с понедельника по пятницу в режиме ВКС, и будут продолжаться еще завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером. Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте", - сказал он.

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Политика,Видео,Владимир Мединский,
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