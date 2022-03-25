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6 минут назад

Зюганов рассказал о состоянии Жириновского

Елена Прошина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в тяжелом состоянии в реанимации. Такое заявление сделал глава КПРФ Геннадий Зюганов, пишет «Лента.ру».

Зюганов рассказал о состоянии Жириновского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я человек православной культуры, когда человек болен, надо пожелать, чтобы выздоравливал, помогать, все делать, чтобы спасти», — отметил политик.

Зюганов в беседе со «Звездой» признался, что, когда до него дошли сведения о якобы смерти Владимира Жириновского, он позвонил врачам политика, которые опровергли эти данные и сообщили о его состоянии.

Напомним, что 25 марта о смерти Жириновского написал Telegram-канал Mash. Информацию в своем канале подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, однако позже он удалил сообщение о смерти политика и принес извинения за недостоверную информацию, пообещав наказать причастных к происшествию.

"Это неприлично": Кремль о сообщениях про смерть Жириновского

После сообщения о смерти Жириновского опровергли Минздрав РФ, ЛДПР и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Последний предложил Пронюшкину сложить полномочия после случившегося, а также заявил, что СМИ должны удалить недостоверную информацию.

Кроме того, в ЛДПР заявили, что подают заявление в Генпрокуратуру, а также готовят иски против тех, кто распространил фейки о смерти лидера партии.

Политика,Геннадий Зюганов,Владимир Жириновский,Вячеслав Володин,Минздрав РФ,КПРФ,ЛДПР,Госдума,
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