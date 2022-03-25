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59 минут назад

В Праге переименуют улицу с российским посольством

Lenta.ruLenta.ru

Городской совет Праги решил переименовать улицу, на которой находится российское посольство. Об этом сообщает ТАСС.

В Праге переименуют улицу с российским посольством
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Часть улицы Коруновачни, где расположено здание дипмиссии, будет называться улицей Украинских героев. С инициативой выступил местный муниципалитет.

Кроме того, расположенный недалеко от российского посольства мост решено назвать именем украинского сапера Виталия Скакуна, погибшего 24 февраля.

Ранее в Вильнюсе переулок, где находится посольство РФ, переименовали в улицу Героев Украины. В Риге улица Антонияс, на которой стоит дипмиссия, стала улицей Независимости Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.

Политика,Владимир Путин,
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