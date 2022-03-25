Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», - пояснил он.

Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России, который он занимал с декабря 2020 года. Несколько СМИ, в том числе Bloomberg и РБК, написали, что Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой улетели в Стамбул.

В Кремле отметили, что Чубайс уволился по собственному желанию, назвали его отъезд за рубеж личным делом и подчеркнули, что рутинному вопросу уделяется слишком много внимания.