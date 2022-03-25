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20 минут назад

Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», - пояснил он.

Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России, который он занимал с декабря 2020 года. Несколько СМИ, в том числе Bloomberg и РБК, написали, что Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой улетели в Стамбул.

В Кремле отметили, что Чубайс уволился по собственному желанию, назвали его отъезд за рубеж личным делом и подчеркнули, что рутинному вопросу уделяется слишком много внимания.

Чубайс покинул Россию

Анатолий Чубайс с ноября 1991 года занимал ключевые посты во властных структурах. Он был первым заместителем председателя правительства РФ, министром финансов России, председателем правления РАО «ЕЭС России», председателем правления ОАО «Роснано».

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