Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», - пояснил он.
Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России, который он занимал с декабря 2020 года. Несколько СМИ, в том числе Bloomberg и РБК, написали, что Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой улетели в Стамбул.
В Кремле отметили, что Чубайс уволился по собственному желанию, назвали его отъезд за рубеж личным делом и подчеркнули, что рутинному вопросу уделяется слишком много внимания.
Анатолий Чубайс с ноября 1991 года занимал ключевые посты во властных структурах. Он был первым заместителем председателя правительства РФ, министром финансов России, председателем правления РАО «ЕЭС России», председателем правления ОАО «Роснано».