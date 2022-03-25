Песков заявил об окончании «романтического периода» с НАТО

Романтический период в отношениях России с НАТО позади, наступили рутина и трудовые будни. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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«Был у нас романтический период в отношениях с НАТО... Но этот романтический период позади, и на смену романтике пришли трудовые будни, рутинные отношения», - заметил официальный представитель Кремля.

Песков также напомнил, что Североатлантический альянс был задуман в качестве инструмента конфронтации, и продолжает выполнять эти функции и сейчас.

«Никаких других функций НАТО выполнять не может просто по своей сути. Как мы к НАТО относились, так мы к НАТО и относимся», – добавил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».