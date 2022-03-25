Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив. Политик хоть и в тяжелом состоянии, но находится под наблюдением врачей.

«Нам известно, что, во-первых, сегодня кто-то утку запустил. Это неприлично. Слава богу, Владимир Вольфович жив, он по-прежнему в больнице, он в тяжелом состоянии, но под контролем врачей», - цитируют Пескова РИА Новости.

Ранее сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о смерти Жириновского. Это сообщение опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое. Кроме того, Володин посоветовал Пронюшкину сложить полномочия за распространение фейковой информации.

В свою очередь заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов назвал вброс о смерти Жириновского провокацией накануне встречи депутатов фракции с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.