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40 минут назад

В Кремле прокомментировали сообщение о смерти Жириновского

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив. Политик хоть и в тяжелом состоянии, но находится под наблюдением врачей.

«Нам известно, что, во-первых, сегодня кто-то утку запустил. Это неприлично. Слава богу, Владимир Вольфович жив, он по-прежнему в больнице, он в тяжелом состоянии, но под контролем врачей», - цитируют Пескова РИА Новости.

Ранее сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о смерти Жириновского. Это сообщение опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое. Кроме того, Володин посоветовал Пронюшкину сложить полномочия за распространение фейковой информации.

В свою очередь заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов назвал вброс о смерти Жириновского провокацией накануне встречи депутатов фракции с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Володин обратился к сообщившему о смерти Жириновского сенатору

Сам Пронюшкин оперативно удалил свой пост, принес извинения и добавил, что «причастные к публикации понесут ответственность».

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