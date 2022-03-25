«Это предательство»: Медведев о критике властей во время спецоперации

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что те, кто критикуют страну или проводят антигосударственную линию во время спецоперации РФ на Украине, совершают предательство.

"Потому что там люди, которые сражаются с оружием в руках за твою страну, за твое будущее, за наше Отечество. И тем самым ты себя противопоставляешь этим людям, которые рискуют головой, по сути, жизни кладут за это", - сказал он РИА Новости.

Медведев при этом отметил, что критиковать страну нормально в случае недовольства теми или иными решениями властей, ведь это часть демократии.

"Но нельзя в такой сложной ситуации проводить антигосударственную линию, потому что это предательство", - подчеркнул он.

Медведев также указал на то, что не очень правильно ругать свою страну, когда находишься за границей.

"Знаете, есть же такой еще культурный код, кстати, который разделяется почти во всех странах. Ты внутри страны можешь критиковать все что угодно, но если ты уехал за границу, то не очень правильно ругать свою страну", - сказал он.

Все попытки Запада повлиять на российскую власть через бизнес являются «дурацкими» и бессмысленными. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Давайте зададимся вопросом: а вообще хоть кто-нибудь из этого крупного бизнеса хоть в какой-то степени способен повлиять на малую толику, на йоту на позицию руководства страны? Вот говорю вам прямо: нет, никак. Поэтому расчеты Запада на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, они абсолютно бессмысленны, они просто глупые, дурацкие», — сказал Медведев в интервью РИА «Новости».

Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза начали вводить против России масштабные экономические санкции. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждому гражданину РФ. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что граждане не останутся без поддержки государства. В МИД РФ заявили, что проработают ответный пакет санкций в отношении США и Евросоюза, пишет RT. В качестве ответной меры Россия начала продавать недружественным странам газ и нефть за рубли.

В решении поставлять газ за рубли есть прямая логика, заявил в интервью РИА Новости и RT зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Мне кажется, это очевидная вещь. Нам сказали: «Ребят, корреспондентские позиции вашим коммерческим банкам закрываем, расчёты в долларах и евро недопустимы, SWIFT в отношении подсанкционных банков — во всяком случае части из них — использовать нельзя. Ну и чего они хотят?» — сказал Медведев.

Он добавил, что «раз всё остальное схлопнулось, платите рублями».

«Вот пусть изыскивают возможности платить. Но сейчас там идут на эту тему консультации. Как эта схема будет работать, поживём — увидим. Но в ней есть прямая логика», — сказал Медведев.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не позволит платить за газ российскими рублями.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют для России не имеет смысла.

Спецоперация на Украине развивается по плану, она будет продолжена до достижения поставленных целей – демилитаризации и денацификации страны, она должна стать нейтральной, не проводить антироссийскую политику и быть нормальным соседом России, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев заявил в интервью РИА «Новости» и RT, что «спецоперация состоялась прежде всего потому, что цели, которые ставило перед собой российское государство не были достигнуты дипломатическим путем».

«Об этом сказал президент (России Владимир Путин), когда объявлял о начале специальной операции. Ход операции, планы ее проведения определяются Верховным главнокомандующим. По Конституции им является президент. Президент свои оценки давал. Операция развивается по плану. Этот план подготовлен и утвержден Верховным главнокомандующим», – подчеркнул он.

По его словам, дополнительные комментарии излишни, исчерпывающая оценка была дана президентом. Медведев добавил, что «операция будет продолжена до достижения тех целей, которые были поставлены президентом».

«Эти цели касаются будущего Украины: статуса Украины в качестве нейтрального государства; государства, которое не проводит антироссийскую политику; государства, которое не является милитаризованным; государства, которое должно являться нашим нормальным соседом. Поэтому до достижения результатов по демилитаризации и денацификации Украины операция и должна продолжаться – так, как это было задумано президентом страны, как это было решено», – заключил он.

Ранее в Кремле переадресовали в Минобороны вопрос об оценках первого месяца спецоперации на Украине. В тот же день Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ходе спецоперации.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ему «по-человечески жаль» уехавших из страны айтишников. Это заявление он сделал в интервью РИА Новости.

Он отметил, что уехавшие из страны специалисты окажутся в сложном положении и добавил, что необходимы меры, которые будут направлены на то, чтобы большинство из них осталось. Медведев подчеркнул важность этих специалистов на рынке и выразил надежду на то, что подготовленные правительством меры поддержки IT-отрасли окажутся эффективны.

По его словам, отъезд большинства айтишников связан с ограничениями, наложенными на российский бизнес и банковскую систему из-за санкций Запада.

«И я понимаю как раз их мотивы, почему они пытаются найти своё место под солнцем», — заявил Медведев.

Покидать Россию или нет — личное дело граждан, тем более что большая часть уехавших из страны с началом специальной операции на Украине, скорее всего, вернется обратно. Так об этом высказался зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

По его словам, необходимо отличать просто отъезд от предательства, когда кто-то желает поражения своей стране. Политик назвал человека «кузнецом своего счастья».

«Просто, думая о каких-либо последствиях для себя, может, кто-то уехал навсегда. Это их личное решение. Я даже не буду и осуждать их, и комментировать это никак», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза уточнил, что спецоперация так или иначе оказывает влияние на психологическое состояние граждан, люди думают об этом. Кроме того, он отказался давать морально-нравственную оценку действиям россиян, которые уехали из страны, объяснив это тем, что не знает «побудительных мотивов каждого из них, они могут быть разными».

Ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет, однако данный вопрос является крайне сложным, как с правовой, так и нравственной составляющей. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы», - заявил Медведев в разговоре с RT.

Вместе с тем зампредседателя Совбеза отметил, что правовые позиции основаны на текущем правопорядке, и если «все будет спокойно», то они останутся такими же какими были.

После того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, со стороны западных стран в сторону РФ последовал ряд недружественных шагов. Так, комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации, а 15 марта стало известно, что Россия официально вышла из Совета Европы, вручив соответствующее уведомление генеральному секретарю этой организации Марии Пейчинович-Бурич.

Между тем, в МИД РФ заявили, что Россия продолжает придерживаться четкой позиции по мораторию на смертную казнь. В ведомстве не видят поводов ее пересматривать. Об этом рассказал уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Политические силы Европы используют русофобскую риторику, чтобы достичь собственных внутриполитических целей, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Риторика очень жесткая, подчеркнул он в интервью RT и РИА Новости: "Она определяется моментом, и все политические силы в Европе стараются воспользоваться этой ситуацией, скажем прямо, для достижения собственных внутриполитических целей". У кого-то в стране выборы, у кого-то кризис, кому-то нужно коалицию создать, отметил Медведев.

Для этого, подчеркнул замглавы Совбеза, всегда нужно найти мишень или врага.

"В данном случае в качестве врага избрана наша страна. Поэтому для меня не удивительна эта риторика, хотя, вы правы, она периодически зашкаливает просто за грань понимания, за грань, как принято говорить, добра и зла", - сказал он.

Соединенные Штаты больше не являются «хозяевами» Земли, заявил в интервью РИА «Новости» зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Однополярному миру пришел конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля», — сказал Медведев.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО сказал, что Запад ввел санкции в отношении РФ с целью возродить однополярный мир. По его словам, происходящее сейчас в мире не только и не столько про Украину, это попытка сформировать новый миропорядок.