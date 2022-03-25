Лавров заявил, что России объявили гибридную, тотальную войну

Тотальная война объявлена против России, Запад не скрывает, что цели его политики состоят в том, чтобы задушить и уничтожить российскую экономику. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.
"Сегодня нам объявили настоящую гибридную войну, "тотальную войну" - этот термин, которая использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать с Российской Федерацией. Цели не скрываются, они декларируются публично - разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом", - указал глава дипведомства.
Подавляющее большинство стран за пределами коллективного Запада не желает на мировой арене "играть в одни ворота", сказал глава МИД.
"Несмотря на пропаганду, которая жонглирует цифрами голосов, поданных за провокационные резолюции ООН, подавляющее большинство стран мира за пределами исторического и коллективного Запада не желают заниматься игрой в одни ворота. На них оказывается колоссальное давление", - сказал он.