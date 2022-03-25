Лавров заявил, что России объявили гибридную, тотальную войну

Тотальная война объявлена против России, Запад не скрывает, что цели его политики состоят в том, чтобы задушить и уничтожить российскую экономику. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.