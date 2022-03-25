Володин обратился к сообщившему о смерти Жириновского сенатору

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление сенатора Александра Пронюшкина по поводу смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского . Он рекомендовал парламентарию сложить полномочия из-за распространения ложной информации, сообщает РИА Новости .

«А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти лидера ЛДПР. Сообщалось, что Жириновский умер сегодня в 10:45.