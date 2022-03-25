Володин обратился к сообщившему о смерти Жириновского сенатору

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление сенатора Александра Пронюшкина по поводу смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он рекомендовал парламентарию сложить полномочия из-за распространения ложной информации, сообщает РИА Новости.
«А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия», - написал Володин в своем Telegram-канале.
Ранее в СМИ появилась информация о смерти лидера ЛДПР. Сообщалось, что Жириновский умер сегодня в 10:45.
Александр Пронюшкин подтвердил смерть председателя ЛДПР Владимира Жириновского в своем Telegram-канале. Позднее пост был удален. Парламентарий принес извинения подписчикам и указал, что «причастные к публикации понесут ответственность».