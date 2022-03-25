В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
28 минут назад

Сообщившему о смерти Жириновского сенатору предложили сложить полномочия

Лера Букина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление сенатора Александра Пронюшкина по поводу смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он рекомендовал парламентарию сложить полномочия из-за распространения ложной информации, сообщает РИА Новости.

Володин обратился к сообщившему о смерти Жириновского сенатору
Фото: ТАССТАСС

«А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти лидера ЛДПР. Сообщалось, что Жириновский умер сегодня в 10:45.

В ЛДПР ответили на слухи о смерти Жириновского

Александр Пронюшкин подтвердил смерть председателя ЛДПР Владимира Жириновского в своем Telegram-канале. Позднее пост был удален. Парламентарий принес извинения подписчикам и указал, что «причастные к публикации понесут ответственность».

Политика,Владимир Жириновский,Вячеслав Володин,ЛДПР,Госдума,
54
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители