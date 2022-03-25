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38 минут назад

ЛДПР обратится Генпрокуратуру по поводу фейков о смерти Жириновского

Парламентская газетаПарламентская газетаиещё 9

ЛДПР подаст заявление в Генпрокуратуру и подготовит иски против тех, кто распространил фейки о смерти лидера партии Владимира Жириновского, сообщается в Telegram-канале думской фракции.

ЛДПР обратится Генпрокуратуру по поводу фейков о смерти Жириновского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы убеждены, что в период, когда страна в стрессе, когда информационный фон итак накален до предела, подобные «фейки» — это не просто газетная «утка», а настоящая агтигосударственная провокация, которую нельзя спускать с рук», — заявили парламентарии.

В ЛДПР подчеркнули, что приложат все силы, чтобы наказать клеветников, и повторили, что состояние здоровья политика остается стабильным и не ухудшалось.

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Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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