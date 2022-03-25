В ЛДПР ответили на слухи о смерти Жириновского

Сообщения о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского являются фейком, который мог быть намеренно вброшен. Об этом ТАСС заявил замглавы фракции парии в Госдуме, замруководителя высшего совета партии Ярослав Нилов.
Ранее в СМИ появилась информация о смерти лидера ЛДПР. Со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина сообщалось, что Жириновского не стало сегодня в 10:45. Позже он удалил из своего Telegram-канала сообщение о смерти политика.
По словам Нилова, информация о смерти Владимира Жириновского не соответствует действительности.
«Он жив. Это фейки, очередная попытка дестабилизировать ситуацию. Я не исключаю, что это было сделано специально накануне встречи с [премьер-министром Михаилом] Мишустиным», - заявил он.
Информацию о смерти Жириновского также опроверг сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что состояние политика действительно тяжелое, но он «большой молодец».
Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. Прежде чем заразиться COVID-19 он сделал восемь прививок, о чем сам заявлял в различных интервью и при выступлениях. В партии отмечали, что, несмотря на заболевание, Жириновский общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, работает с документами и читает свежую прессу. Однако в СМИ появилась информация, что состояние политика ухудшается.