В ЛДПР ответили на слухи о смерти Жириновского

Сообщения о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского являются фейком, который мог быть намеренно вброшен. Об этом ТАСС заявил замглавы фракции парии в Госдуме, замруководителя высшего совета партии Ярослав Нилов.

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Ранее в СМИ появилась информация о смерти лидера ЛДПР. Со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина сообщалось, что Жириновского не стало сегодня в 10:45. Позже он удалил из своего Telegram-канала сообщение о смерти политика.

По словам Нилова, информация о смерти Владимира Жириновского не соответствует действительности.

«Он жив. Это фейки, очередная попытка дестабилизировать ситуацию. Я не исключаю, что это было сделано специально накануне встречи с [премьер-министром Михаилом] Мишустиным», - заявил он.

Информацию о смерти Жириновского также опроверг сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что состояние политика действительно тяжелое, но он «большой молодец».