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59 минут назад

Володин опроверг информацию о смерти Жириновского

Елена Прошина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг заявление о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает ТАСС.

Володин опроверг информацию о смерти Жириновского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив», - заявил Володин.

При этом Володин отметил, что состояние политика действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ, врачи борются за его жизнь.

«Мы за него переживаем. Он сам большой молодец», - сказал Володин.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти лидера ЛДПР. Со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина сообщалось, что Жириновского не стало сегодня в 10:45. Позже он удалил из своего Telegram-канала сообщение о смерти политика.

Политика,Владимир Жириновский,Вячеслав Володин,ЛДПР,Госдума,
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