Володин опроверг информацию о смерти Жириновского

При этом Володин отметил, что состояние политика действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ, врачи борются за его жизнь.

«Мы за него переживаем. Он сам большой молодец», - сказал Володин.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти лидера ЛДПР. Со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина сообщалось, что Жириновского не стало сегодня в 10:45. Позже он удалил из своего Telegram-канала сообщение о смерти политика.