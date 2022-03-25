Володин опроверг информацию о смерти Жириновского

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг заявление о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает ТАСС.
«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив», - заявил Володин.
При этом Володин отметил, что состояние политика действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ, врачи борются за его жизнь.
«Мы за него переживаем. Он сам большой молодец», - сказал Володин.
Ранее в СМИ появилась информация о смерти лидера ЛДПР. Со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина сообщалось, что Жириновского не стало сегодня в 10:45. Позже он удалил из своего Telegram-канала сообщение о смерти политика.