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22 часа назад

Лидеры ЕС обсудят закрытие «лазеек» в санциях против России

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Лидеры ЕС обсудят закрытие «лазеек» в санциях против России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) обсудят на саммите объединения в Брюсселе возможности закрыть пути обхода антироссийских санкций для Москвы. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, передает ТАСС.

«Мы продолжим применять санкции против России. Но мы должны обсудить, как закрыть все лазейки», — пояснил глава Евросовета. Он напомнил о необходимости вести переговоры с третьими странами, чтобы гарантировать, что они не участвуют в путях обхода антироссийских ограничений.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что распространение санкций Запада на энергоносители из России остановит экономику Венгрии.

Он подчеркнул, что Будапешт выступает против такой меры, так как 85 процентов газа и 60 процентов нефти поступают в Венгрию из России.

Политика,Санкции,Виктор Орбан,Шарль Мишель,Европейский совет,ЕС,
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