Медведев: политические силы в Европе решают свои задачи, а Россию просто выбрали врагом

Политические силы в Европе стараются воспользоваться текущей ситуацией для достижения собственных внутриполитических целей, а Россия просто выбрана в качестве мишени или врага. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
"Все политические силы в Европе стараются воспользоваться этой ситуацией, скажем прямо, для достижения собственных внутриполитических целей. А они есть в каждой стране: у кого-то выборы, у кого-то кризис, кому-то нужно коалицию с кем-то создать. И для этого всегда нужно найти мишень или врага. В данном случае в качестве врага избрана наша страна", - отметил он.
Медведев признался, что для него "не удивительна эта риторика, хотя она периодически зашкаливает просто за грань понимания, за грань, как принято говорить, добра и зла".
"Современной России чуть более 30 лет, и все эти 30 лет нас пытаются упрекать во всех смертных грехах, особенно в последние 20 с небольшим лет, в том, что мы идеологические наследники Советского Союза, в том, что мы такие-сякие", - обрисовал ситуацию зампред СБ.
"Поэтому ничего нового в русофобской риторике нет. Периодически мы слышим совершенно удивительные слова, но мы воспитанные люди и никогда не переходим на личности", - добавил Медведев.