Медведев: Европа "хорохорится", рассуждая об отказе от российского газа

Евросоюз не намерен предоставлять России способ обойти санкции и платить за российский газ в рублях. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает агентство Reuters.

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"Это было бы односторонним решением и явным нарушением контракта. Это являлось бы попыткой обойти санкций, мы не допустим действий в обход наших ограничений. Время, когда энергетика могла использоваться для шантажа, прошло", - сказала она.

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По мнению Урсулы фон дер Ляйен, рублевая оплата газа для Брюсселя "неприемлема". Президент РФ Владимир Путин в среду заявил, что Россия не будет принимать оплату поставок российского газа в "скомпрометировавших себя" валютах, к ним относятся евро и доллары, в которых шли расчеты ранее.

Он добавил, что изменения по газовым контрактам коснутся только валют, объемы поставок останутся прежними – в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования. В Европе заявление Путина вызвало замешательство. Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что техническая возможность для рублевых платежей есть. Однако, добавил он, вынужденный обход ЕС своих же санкций "вернет к жизни дискуссию об эмбарго на российские энергоносители".

Представитель министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанна Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение Кремля и обсудят его с властями ЕС и европейским бизнесом. Компания PGNiG (Польша) предупредила, что возможности рассчитываться с Россией за газ рублями нет. Схожее мнение выразил премьер-министр Словении Янез Янша – он заявил, что "никто в Европе" не будет платить за газ в рублях.

Решение России принимать оплату поставок природного газа в рублях стало большой проблемой для мира, считает президент Сербии Александар Вучич. Вучич отметил, что в список недружественных стран попали и соседи страны, например, Венгрия. Он высказал мнение, что у Будапешта не было возможности в сложившейся ситуации поступить по-другому, и высказал опасение, что Венгрия не сможет платить за газ в рублях.

"У нас нет своих газа и нефти, мы на 100% зависим от импорта. Для многих малых стран это будет невыносимо", – сказал сербский глава.

Озабоченности Белграда будут приоритетны и первоочередны для Москвы, заявил вскоре после этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. С Болгарией другая ситуация.

"[Софии] придется за рубли, хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится", - сказал также представитель Кремля.

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо в свою очередь рассчитывает на снижение цен на газ из-за решения российских властей.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России.

"Это нереально и неправильно. Австрия получает до 80% газа из России. Одна только дискуссия вредит этой теме и взвинчивает цены на энергоносители", - сказал он.

Бойкот или эмбарго российских энергоносителей активно обсуждаются как возможный следующий шаг в ответ на "рублевый" шаг Кремля. По данным источников Reuters, страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России и рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго против РФ.

Схожие мысли высказываются и по поводу газа. Тем не менее, Европа не сможет заменить российский газ в ближайшие пять лет, заявил вице-премьер Александр Новак. Немецкий министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что Германия пока не может ввести эмбарго на уголь, нефть и газ из России.

"Да, мы все еще не в состоянии немедленно наложить эмбарго на уголь, нефть и газ из России. Это нужно признать, и это достаточно горько - признавать это. Но то, что мы еще не можем это сделать, не означает, что мы ничего не делаем. Шаг за шагом мы сейчас занимается сокращением угля, нефти и газа стратегически", — сказал он, выступая в Бундестаге.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь подчеркнул, что Европа "хорохорится", говоря о возможности отказа от российского газа. По его словам, решение поставлять газ за рубли - очевидное, "пусть изыскивают возможности платить".