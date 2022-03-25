Медведев назвал «глупыми» попытки влияния Запада на российскую власть

Бизнесмены из России оказались «без вины виноватыми» из-за бессмысленных и глупых расчетов Запада на то, что в случае введения ограничений они способны повлиять на российские власти. Об этом в интервью РИА Новости заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, в том числе и персональные против крупных российских бизнесменов. Так, согласно санкционным спискам, опубликованным на сайте британского правительства, предусмотрена блокировка активов олигархов и запрет на въезд в страну.

Кроме того, западные страны пообещали конфисковать активы некоторых российских миллиардеров, включая недвижимость, яхты и частные самолеты.

По мнению Медведева, бизнесмены в данной ситуации оказались «без вины виноватыми».

«Давайте зададимся вопросом: а вообще хоть кто-нибудь из этого крупного бизнеса хоть в какой-то степени способен повлиять на малую толику, на йоту на позицию руководства страны? Вот говорю вам прямо: нет, никак», - уверен политик.

Он напомнил, что у власти и у бизнеса разные задачи и тот, кто занимается управлением государством, «прежде всего ориентируется на интересы всей страны».

«Тот, кто занимается управлением собственным бизнесом (это очень важная задача), он занимается только этим. Поэтому расчеты на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, они абсолютно бессмысленны, они просто глупые, дурацкие», - уверен Дмитрий Медведев.