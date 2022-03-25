Россия направит материалы об истязании граждан киевскими властями в парламенты ЕС

"Правильно депутатам Кнессета (парламент Израиля - прим. ТАСС) и парламента Франции посмотреть видеообращение мэра украинского города [Купянска], кадры, где избивают людей, а в жилых домах размещают танки и пулеметы, если на самом деле хотят разобраться и понять, что происходит на Украине. Со своей стороны направим материалы о фактах истязания Киевом граждан, имеющиеся в нашем распоряжении, в национальные парламенты европейских стран", - написал Володин в Telegram-канале.