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1 час назад

Россия направит материалы об истязании граждан киевскими властями в парламенты ЕС

ТАССТАСС

Россия направит в национальные парламенты европейских стран имеющиеся факты об истязаниях киевскими властями граждан Украины, президент страны Владимир Зеленский не должен остаться безнаказанным. Об этом в пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Россия направит материалы об истязании граждан киевскими властями в парламенты ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Правильно депутатам Кнессета (парламент Израиля - прим. ТАСС) и парламента Франции посмотреть видеообращение мэра украинского города [Купянска], кадры, где избивают людей, а в жилых домах размещают танки и пулеметы, если на самом деле хотят разобраться и понять, что происходит на Украине. Со своей стороны направим материалы о фактах истязания Киевом граждан, имеющиеся в нашем распоряжении, в национальные парламенты европейских стран", - написал Володин в Telegram-канале.

Спикер Госдумы также отметил, что Зеленский и его приспешники, "исповедующие нацистскую идеологию", - военные преступники, которые должны понести наказание за свои действия.

"Избивают палками людей, крадут детей у родителей с целью шантажа, размещают военную технику в жилых кварталах, прикрываются мирными гражданами как живым щитом. Одновременно с этим президент Украины Зеленский со слезами на глазах выступает перед парламентами зарубежных стран, обращаясь к ним с просьбой о помощи, сравнивая ситуацию с геноцидом евреев времен Второй мировой войны <…> Они [киевские власти] должны ответить за свои деяния", - резюмировал Володин.

Политика,Владимир Зеленский,Вячеслав Володин,Госдума,ЕС,
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