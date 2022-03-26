Медведев назвал санкции не фатальными трудностями

Санкции Запада для России – не фатальные трудности, их нельзя сопоставить с испытаниями РФ в ХХ веке и даже с проблемами коронавируса. Об этом заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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"Во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке. Я даже больше скажу: это даже не те проблемы, которые у нас в голове были, когда мир столкнулся с пандемией нового коронавируса, – сказал Медведев.

Ранее замглавы Совбеза РФ заявил, что вводя санкции против РФ, Запад пытается настроить российское общество против властей, однако происходит наоборот – граждане страны только больше консолидируются. Медведев напомнил, что за каждым крупным российским бизнесом, на который пытается надавить Запад, стоят целые отрасли экономики, в которых трудятся сотни тысяч и даже миллионы граждан. По его словам, в таких условиях государство поддерживают даже те, кто был с его решениями в какой-то степени не согласен.