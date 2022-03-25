Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил возможности возвращения смертной казни в России после ее выхода из Совета Европы.
Бывший премьер министр отметил, что внутренние правовые позиции остаются прежними. Они основаны на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации.
«Я исхожу из того, что если всё будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были.
Но правовые позиции тоже не являются вечными: если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены. Потому что даже решения Конституционного суда — это не священное писание, они могут меняться», - заявил заместитель председателя Совбеза РИА Новости.