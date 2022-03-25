Но правовые позиции тоже не являются вечными: если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены. Потому что даже решения Конституционного суда — это не священное писание, они могут меняться», - заявил заместитель председателя Совбеза РИА Новости.