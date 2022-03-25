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1 час назад

Посол России в США оценил новый пакет американских санкций

Елена Прошина

Посол России в США Анатолий Антонов оценил новые ограничительные меры в отношении Москвы, введенные 24 марта руководством США, говорится в Telegram-канале дипмиссии в Вашингтоне.

Антонов оценил новый пакет американских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломата, рестрикции преследуют цель разрушить российскую экономику, но не достигнут своих целей.

«Это еще один пример затемнения разума. Очевидно, что очередной пакет антироссийских санкций преследует цель разрушить экономику и подорвать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Серийные санкционные удары не достигнут своих целей», — высказался Антонов.

Он считает, что власти США пытаются наказать депутатов Госдумы за позицию, отличную от Вашингтона, в то время как парламентарии отстаивают национальные интересы России. Посол указал, что никто не сможет принудить их пожертвовать благом Родины, чтобы угодить воле Соединенных Штатов и их союзников.

Дипломат порекомендовал Вашингтону направить решительность на проблемы собственного государства и перестать самоутверждаться за российский счет.

24 марта Министерство финансов США объявило о вводе новых санкций в отношении российских физических и юридических лиц. Под ограничения попали 328 депутатов Госдумы РФ, поддержавших признание Донецкой и Луганской народных республик.

Политика,Анатолий Антонов,Казначейство США,Госдума,
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