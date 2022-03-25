Антонов оценил новый пакет американских санкций

Посол России в США Анатолий Антонов оценил новые ограничительные меры в отношении Москвы, введенные 24 марта руководством США, говорится в Telegram-канале дипмиссии в Вашингтоне.

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По словам дипломата, рестрикции преследуют цель разрушить российскую экономику, но не достигнут своих целей.

«Это еще один пример затемнения разума. Очевидно, что очередной пакет антироссийских санкций преследует цель разрушить экономику и подорвать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Серийные санкционные удары не достигнут своих целей», — высказался Антонов.

Он считает, что власти США пытаются наказать депутатов Госдумы за позицию, отличную от Вашингтона, в то время как парламентарии отстаивают национальные интересы России. Посол указал, что никто не сможет принудить их пожертвовать благом Родины, чтобы угодить воле Соединенных Штатов и их союзников.

Дипломат порекомендовал Вашингтону направить решительность на проблемы собственного государства и перестать самоутверждаться за российский счет.