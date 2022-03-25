Борис Джонсон стал изгоем на саммите НАТО. Видео

На кадрах видно, как Джонсон стоит на предписанном ему месте, к британскому министру подходит президент Франции Эммануэль Макрон, но здороваться начинает с премьерами Греции, Исландии, других стран. После чего вокруг Джонсона постепенно образовался круг из участников саммита, которые вели оживленный разговор, но Джонсон в нём не участвовал, а одиноко стоял в стороне. Это вызвало и удивление и недоумение британцев.