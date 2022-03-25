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1 час назад

Борис Джонсон стал изгоем на саммите НАТО. Видео

Александр Кузьмин

Премьер министр Великобритании вдруг оказался в одиночестве перед церемонией на саммите НАТО. Видео появилось в telegram-канале «360tv».

На кадрах видно, как Джонсон стоит на предписанном ему месте, к британскому министру подходит президент Франции Эммануэль Макрон, но здороваться начинает с премьерами Греции, Исландии, других стран. После чего вокруг Джонсона постепенно образовался круг из участников саммита, которые вели оживленный разговор, но Джонсон в нём не участвовал, а одиноко стоял в стороне. Это вызвало и удивление и недоумение британцев.

Политика,Видео,Эммануэль Макрон,Борис Джонсон,НАТО,Телеканал "360° Подмосковье",
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