Генсек НАТО призвал сохранять контакты с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения России после событий на Украине уже не будут прежними, однако призвал сохранять контакты по ряду тем, в том числе по снижению рисков. Его слова приводит РИА Новости.
«Пока слишком рано говорить о том, какие у нас будут отношения с Россией в будущем, но они не будут такими же, какими были прежде», — сказал Столтенберг, добавив, что нет никакого шанса, что у России и альянса сохранятся прежние отношения.
«Но нам нужно сохранять какое-то взаимодействие с Россией по таким темам, как контроль над вооружением, а также снижение рисков и деконфликтинг», — сказал Столтенберг.
Ранее сообщалось, что полномочия Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО продлят еще на один год из-за ситуации вокруг Украины. Нынешний срок его полномочий должен истечь 1 октября. После этого к концу 2022 года Столтенберг должен был занять пост главы Центрального банка Норвегии.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).