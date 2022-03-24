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40 минут назад

Небензя напомнил НАТО о двух тысячах погибших в Югославии

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Государства НАТО во время бомбардировок Югославии в 1999 году сбросили на страну более 10 тысяч тонн взрывчатки, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Генассамблеи ООН, пишет РИА Новости.

Небензя напомнил НАТО о двух тысячах погибших в Югославии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, более 10 тысяч тонн взрывчатки в тротиловом эквиваленте — это в пять раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. На заседании упоминалась дата начала специальной военной операции на Украине — 24 февраля.

«Есть еще одна годовщина. 24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали вооруженную агрессию против союзной республики Югославии», — напомнил постпред.

Небензя добавил, что военные действия в Югославии продолжались 78 дней и ночей.

Небензя заявил о превышении полномочий Генассамблеей ООН в резолюции по Украине

Он уточнил, что силы Североатлантического альянса осуществили более 35 тысяч боевых вылетов. Из-за бомбардировок погибли более двух тысяч сербов, в том числе дети, женщины.

«Агрессия НАТО 1999 года против Югославии стала первым вооруженным нападением в Европе на суверенное государство после 1945 года», — добавил он.

Россия на протяжении последнего месяца проводит специальную военную операцию на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

Политика,Василий Небензя,НАТО,Генассамблея ООН,ООН,
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