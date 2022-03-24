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54 минуты назад

Макрон высказался о расширении санкций против России

Lenta.ruLenta.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о расширении санкций против России. Он отметил, что Европейский союз готов пойти на это, но не в ущерб собственной экономике, передает РИА Новости.

Макрон высказался о расширении санкций против России
Фото: ReutersReuters

«Мы готовы расширить санкции, когда это было бы необходимо», — подчеркнул французский лидер в ходе пресс-конференции по итогам саммитов НАТО и Группы семи в Брюсселе.

Макрон уточнил, что рестрикции не касаются стратегически важных отраслей и сосредоточены в первую очередь на финансовой сфере и состоятельных гражданах России. Он добавил, что ограничения против угольной, нефтяной и газовой отраслей пока не вводились.

По словам президента Франции, страны Группы семи договорились о формировании механизма контроля за исполнением санкций, чтобы исключить различия в подходах союзников и не допустить возможности обойти ограничения.

21 марта Макрон заявил, что Евросоюз должен обеспечить свой продовольственный суверенитет и диверсифицировать источники снабжения. По его словам, Франция вместе с партнерами будет работать над стратегической автономией в оборонном секторе, а также над обеспечением защиты предприятий в краткосрочной перспективе.

Политика,Эммануэль Макрон,НАТО,ЕС,
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