Канада внесла в санкционные списки 160 российских сенаторов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам саммита НАТО анонсировал санкции в отношении еще 160 членов Совета Федерации России. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня Канада усиливает давление на Россию, накладывая санкции еще на 160 членов Совета Федерации», — приводятся в материале слова Трюдо.
Ранее канадские власти сообщили о введении санкций против нескольких ведомств и предприятий РФ. В частности, ограничения коснулись Минобороны и внешней разведки России, Рособоронэкспорта, Казанского вертолетного завода, предприятия «Адмиралтейские верфи» и других. Также страна вслед за Великобританией ввела санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.