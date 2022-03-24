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33 минуты назад

Канада внесла в санкционные списки 160 российских сенаторов

Елена Прошина

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам саммита НАТО анонсировал санкции в отношении еще 160 членов Совета Федерации России. Об этом сообщает ТАСС.

Канада внесла в санкционные списки 160 российских сенаторов
Фото: ReutersReuters

«Сегодня Канада усиливает давление на Россию, накладывая санкции еще на 160 членов Совета Федерации», — приводятся в материале слова Трюдо.

Ранее канадские власти сообщили о введении санкций против нескольких ведомств и предприятий РФ. В частности, ограничения коснулись Минобороны и внешней разведки России, Рособоронэкспорта, Казанского вертолетного завода, предприятия «Адмиралтейские верфи» и других. Также страна вслед за Великобританией ввела санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

Политика,Джастин Трюдо,Сергей Лавров,Владимир Путин,Адмиралтейские верфи,Рособоронэкспорт,Казанский вертолетный завод,НАТО,Совет Федерации,
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