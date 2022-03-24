Канада внесла в санкционные списки 160 российских сенаторов

«Сегодня Канада усиливает давление на Россию, накладывая санкции еще на 160 членов Совета Федерации», — приводятся в материале слова Трюдо.

Ранее канадские власти сообщили о введении санкций против нескольких ведомств и предприятий РФ. В частности, ограничения коснулись Минобороны и внешней разведки России, Рособоронэкспорта, Казанского вертолетного завода, предприятия «Адмиралтейские верфи» и других. Также страна вслед за Великобританией ввела санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.