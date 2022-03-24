Небензя заявил о превышении полномочий Генассамблеей ООН в резолюции по Украине

Генеральная Ассамблея ООН, приняв западный проект резолюции по гуманитарной ситуации на Украине, вышла за пределы своих полномочий. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя по итогам голосования.
"Под беспрецедентным давлением западных стран Генассамблея вновь вышла за пределы своих полномочий, пытаясь давать предписания по вопросам поддержания международного мира и безопасности", - сказал он.
Согласно Уставу ООН, Генеральная Ассамблея не обладает полномочиями давать рекомендации по поддержанию международного мира и стабильности, в то время как принятая западная резолюция содержит призыв к немедленному прекращению боевых действий.
Небензя добавил, что западная резолюция была нужна для того, чтобы навесить на Россию ярлыки, это псевдогуманитарный документ.
"Я думаю, не стоит долго вдаваться в причины того, почему Россия проголосовала против представленного западными странами и Украиной проекта псевдогуманитарной резолюции", - указал Небензя.
Он пояснил, что псевдогуманитарным этот документ является потому, что он был нужен "авторам исключительно для того, чтобы еще раз осудить Россию и навесить на нее, на нас различные ярлыки, провести своего рода перекличку тех, кто готов подписаться под однобокой трактовкой ситуации".
"Признательны всем тем, кто нашел в себе мужество независимо взглянуть на происходящее", - подчеркнул постпред РФ.
Он добавил, что западные страны испугались, заблокировав голосование в Генеральной Ассамблее ООН по проекту резолюции ЮАР по гуманитарной ситуации на Украине.
"Сожалеем, что из-за не достойной площадки ООН возни, которую западные страны устроили для недопущения голосования по проекту резолюции, представленному нашими коллегами из ЮАР, <…> слишком велики были опасения западных коллег столкнуться с ситуацией, когда их присвоенная самим себе монополия на выдвижение Генеральной Ассамблеей проектов решений по ситуации на Украине, причем выдержанных исключительно в антироссийском духе, оказалась бы подорванной, - отметил Небензя. - Поступив таким образом, инициаторы этой возни сами себя разоблачили".
"Благодарим коллег из ЮАР за их инициативу и решительность, а также те страны, которые были готовы поддержать их проект", - сказал постпред России.