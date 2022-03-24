Небензя заявил о превышении полномочий Генассамблеей ООН в резолюции по Украине

Генеральная Ассамблея ООН, приняв западный проект резолюции по гуманитарной ситуации на Украине, вышла за пределы своих полномочий. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя по итогам голосования.

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"Под беспрецедентным давлением западных стран Генассамблея вновь вышла за пределы своих полномочий, пытаясь давать предписания по вопросам поддержания международного мира и безопасности", - сказал он.

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Согласно Уставу ООН, Генеральная Ассамблея не обладает полномочиями давать рекомендации по поддержанию международного мира и стабильности, в то время как принятая западная резолюция содержит призыв к немедленному прекращению боевых действий.

Небензя добавил, что западная резолюция была нужна для того, чтобы навесить на Россию ярлыки, это псевдогуманитарный документ.

"Я думаю, не стоит долго вдаваться в причины того, почему Россия проголосовала против представленного западными странами и Украиной проекта псевдогуманитарной резолюции", - указал Небензя.

Он пояснил, что псевдогуманитарным этот документ является потому, что он был нужен "авторам исключительно для того, чтобы еще раз осудить Россию и навесить на нее, на нас различные ярлыки, провести своего рода перекличку тех, кто готов подписаться под однобокой трактовкой ситуации".

"Признательны всем тем, кто нашел в себе мужество независимо взглянуть на происходящее", - подчеркнул постпред РФ.

Он добавил, что западные страны испугались, заблокировав голосование в Генеральной Ассамблее ООН по проекту резолюции ЮАР по гуманитарной ситуации на Украине.

"Сожалеем, что из-за не достойной площадки ООН возни, которую западные страны устроили для недопущения голосования по проекту резолюции, представленному нашими коллегами из ЮАР, <…> слишком велики были опасения западных коллег столкнуться с ситуацией, когда их присвоенная самим себе монополия на выдвижение Генеральной Ассамблеей проектов решений по ситуации на Украине, причем выдержанных исключительно в антироссийском духе, оказалась бы подорванной, - отметил Небензя. - Поступив таким образом, инициаторы этой возни сами себя разоблачили".