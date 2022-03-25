Аксенов попросил Роскомнадзор заблокировать YouTube в России

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил Роскомнадзор не пытаться разблокировать его канал, а запретить YouTube в России.
Накануне Роскомнадзор обратился к администрации видеохостинга YouTube с требованием в кратчайшие сроки восстановить доступ к официальному каналу главы Крыма Сергея Аксенова.
"Вся информационная лента, включая медийку, тот же YouTube - все в фейках. Просто лживый, абсолютно злобный инструмент, разгоняющий только негатив в отношении России, наших граждан и нас. Поэтому плевать я хотел на них, ничего не надо восстанавливать, и Роскомнадзор прошу лучше их запретить на территории Российской Федерации", - сказал Аксенов в пятницу журналистам.
Он также поддержал блокировку соцсетей корпорации Meta (признана в России экстремистской). "Мне YouTube не интересен. Раз распрощались, значит навсегда", - добавил Аксенов.