Аксенов попросил Роскомнадзор заблокировать YouTube в России

"Вся информационная лента, включая медийку, тот же YouTube - все в фейках. Просто лживый, абсолютно злобный инструмент, разгоняющий только негатив в отношении России, наших граждан и нас. Поэтому плевать я хотел на них, ничего не надо восстанавливать, и Роскомнадзор прошу лучше их запретить на территории Российской Федерации", - сказал Аксенов в пятницу журналистам.