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42 минуты назад

США ввели санкции против супруги и дочери Тимченко

ТАССТАСС

Власти США повторно ввели санкции в отношении российского предпринимателя Геннадия Тимченко, а также добавили в черный список его супругу и дочь. Об этом сообщил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

США ввели санкции против супруги и дочери Тимченко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Санкции повторно вводятся в отношении [инвестиционной компании] "Волга груп" в связи с ее работой в секторе финансовых услуг РФ. В результате владелец "Волга груп" Геннадий Тимченко еще раз добавлен в список санкций, как и принадлежащая ему [транспортная компания] "Трансойл" (Вашингтон уже вводил санкции в отношении "Волга груп", "Трансойл" и самого Тимченко, но в рамках другого президентского указа - прим. ТАСС). Супруга Тимченко Елена Петровна Тимченко и его дочь Наталья Браунинг теперь также будут внесены в список санкций вместе с членом правления "Трансойл" Ксенией Геннадьевной Франк и ее супругом Глебом Сергеевичем Франком", - говорится в письменном заявлении руководителя Госдепа.

Помимо того, власти США внесли в санкционный список принадлежащую Тимченко яхту "Лена".

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Политика,Елена Тимченко,Энтони Блинкен,Геннадий Тимченко,Трансойл,Госдеп США,
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