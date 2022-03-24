США ввели санкции против супруги и дочери Тимченко

"Санкции повторно вводятся в отношении [инвестиционной компании] "Волга груп" в связи с ее работой в секторе финансовых услуг РФ. В результате владелец "Волга груп" Геннадий Тимченко еще раз добавлен в список санкций, как и принадлежащая ему [транспортная компания] "Трансойл" (Вашингтон уже вводил санкции в отношении "Волга груп", "Трансойл" и самого Тимченко, но в рамках другого президентского указа - прим. ТАСС). Супруга Тимченко Елена Петровна Тимченко и его дочь Наталья Браунинг теперь также будут внесены в список санкций вместе с членом правления "Трансойл" Ксенией Геннадьевной Франк и ее супругом Глебом Сергеевичем Франком", - говорится в письменном заявлении руководителя Госдепа.