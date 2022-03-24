Захарова рассказала о точке невозврата в отношениях с США

«Администрация США своим недопустимым и возмутительным поведением практически подвела Вашингтон к виртуальной точке невозврата в двухсторонних отношениях [с Россией]. Еще раз: это был их путь. Мы много лет предлагали Вашингтону открытый диалог на принципах взаимности и уважения российских национальных интересов. Наверное, шанс договориться еще есть, но если они продолжат идти этой дорогой, то они этот шанс в очередной раз упустят», — отметила дипломат.