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1 час назад

Рашкин возместил ущерб за убитого лося

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин возместил 628 тысяч рублей процессуальных издержек, а также договорился о покупке лося. Об этом сообщил его адвокат Константин Лазарев, пишут «Известия».

Рашкин возместил ущерб за убитого лося
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи

Юрист отметил, что в предъявленном депутату обвинении значилась сумма в размере 80 тысяч рублей, которую он сразу погасил, однако на пленарном заседании Госдумы, где решался вопрос о передаче дела в суд, представитель прокуратуры озвучил сумму ущерба в размере 400 тысяч рублей.

По словам адвоката, Рашкин заплатил 320 тысяч рублей, а потом еще 80 тысяч рублей. Кроме того, после получения обвинительного заключения он отдал еще 148 тысяч рублей в качестве процессуальных издержек, уточнил юрист.

Также депутат «договорился привезти живую лосиху, отказался быть охотником, сдал оружие», добавил Лазарев.

Ранее стало известно, что Калининский суд Саратовской области принял решение изменить меру пресечения депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, обвиняемому в незаконной охоте. Подсудимого освободили под подписку о невыезде, рассказал адвокат парламентария.

В ночь на 29 октября Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области, не имея на это разрешения. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили в багажник. Добычу нашли сотрудники комитета охотничьего хозяйства региона, остановив автомобиль депутата.

Политика,Громкие уголовные дела ,Константин Лазарев,Валерий Рашкин,КПРФ,Госдума,
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