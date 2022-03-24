Российский губернатор рассказал о здоровье Жириновского

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Как отметил российский губернатор, динамика положительная. Он подчеркнул, что ждет скорейшего выздоровления политика, чтобы тот вновь занял место в прессе, на телевидении со своими оценками и анализом всех происходящих исторических процессов.

Вместе с тем Дегтярев рассказал об отношении Жириновского к специальной военной операции на Украине. По его словам, лидер ЛДПР поддерживает ее.

«Его отношение к украинскому государству известно. Он считает его fail state, о чем не раз говорил», — заключил губернатор.