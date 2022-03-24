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35 минут назад

Захарова заявила, что власти Украины упустили шанс сохранить суверенитет страны

Газета.RuГазета.Ru

Руководство Украины упустило шанс на сохранение страны в ее границах. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "Интерфакс".

Захарова заявила об упущенном шансе Украины сохранить суверенитет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы призываем администрацию Зеленского, не знаю, как это назвать, - вот эту группу товарищей, - подумать о судьбе страны, людей, жизни населения, сделать выводы, принять соответствующие решения. Главный шанс на существование Украины в собственных границах, Украины суверенной, Украины независимой они уже упустили", - сказала представитель МИД России.

По ее словам, этот "шанс" им был предоставлен в 2014 и 2015 годах, и с тех пор украинские власти "уговаривали" им воспользоваться.

"Использовались все площадки, чтобы объяснить, что другого варианта для государства Украины нежели как принятие соответствующих шагов по Минскому плану действий просто не существует. Иначе страна развалится, что мы видим сейчас, на глазах у всего мира", - отметила Захарова.

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Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что Россия решилась на спецоперацию на Украине, только исчерпав все мирные и дипломатические способы решения конфликта в Донбассе. Кроме того, по его словам, этому способствовали неоднократные подтверждения со стороны украинских властей, что они не собираются выполнять Минские соглашения, одобренные резолюцией Совета Безопасности, а также то, как президент Украины Владимир Зеленский не только подтвердил планы страны вступить в НАТО, но и пригрозил отказаться от безъядерного статуса Украины.

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