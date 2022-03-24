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44 минуты назад

Лавров 31 марта примет участие во встрече глав МИД стран - соседей Афганистана

ТАССТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров 31 марта примет участие в третьей министерской конференции стран - соседей Афганистана (Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), которая состоится в Китае. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров 31 марта примет участие во встрече глав МИД стран - соседей Афганистана
Фото: ТАССТАСС

"Упомянутая встреча предоставит хорошую возможность обсудить вопросы координации региональных усилий на гуманитарном и социально-экономическом треке, содействия Афганистану, а также провести сверку подходов по противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика, которые исходят с афганской территории", - отметила Захарова.

"На полях мероприятия запланировано проведение диалога глав внешнеполитических ведомств стран - соседей Афганистана с делегацией движения талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ - прим. ТАСС), а также очередное заседание расширенной "тройки" по Афганистану на уровне специальных представителей - речь о России, Китае, США и Пакистане", - добавила официальный представитель МИД.

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,Талибан,
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