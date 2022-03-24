Лавров 31 марта примет участие во встрече глав МИД стран - соседей Афганистана

"На полях мероприятия запланировано проведение диалога глав внешнеполитических ведомств стран - соседей Афганистана с делегацией движения талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ - прим. ТАСС), а также очередное заседание расширенной "тройки" по Афганистану на уровне специальных представителей - речь о России, Китае, США и Пакистане", - добавила официальный представитель МИД.